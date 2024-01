Rubati i condizionatori della scuola Campanella Sturzo di viale Castagnola: è il quinto furto da luglio

Un ennesimo furto è stato compiuto questa notte presso la scuola Campanella Sturzo di viale Castagnola a Librino, già in passato interessata da episodi analoghi. Ad essere portati via dai ladri, stavolta, sono stati i condizionatori. I danni provocati alla struttura ed il necessario sopralluogo eseguito da parte delle forze dell'ordine hanno reso impossibile lo svolgimento delle lezioni. Questa mattina i genitori sono stati avvisati dagli insegnanti tramite un messaggio sul proprio cellulare. Sul posto si è recato anche l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania, Andrea Guzzardi, per un lungo sopralluogo effettuato insieme alla dirigenza scolastica ed alla polizia scientifica.

L'assessore Guzzardi: "Serve la collaborazione dei residenti"

"I ladri hanno rovistato un po' ovunque, cercando di rubare qualcosa, ma hanno portato via solo i condionatori, Da luglio ad oggi ci sono stati ben cinque furti. Avevamo ripristinato l'impianto poche settimane fa per riscaldare le otto stanze del plesso che ospita i piccoli alunni. E' davvero un peccato dover fronteggiare continuamente emergenze di questo tipo che penalizzano l'intero quartiere. Chiedo principalmente l'aiuto dei residenti, affinchè segnalino i furti, permettendo alle forze dell'ordine di intervenire tempestivamente. I condizionatori erano installati sul tetto, è strano che nessuno dei residenti dei palazzi vicini abbia visto nulla. La scuola sarà nuovamente fruibile nei prossimi giorni, ma al momento senza riscaldamento. Contestualmente, sempre oggi, i tecnici comunali sono intervenuti per liberare il tetto da alcuni rami che avevano intasato le caditoie. Chissà come sono finiti sulle grondaie, dato che non ci sono alberi nei pressi".

Il presidente del VI Municipio chiede l'esercito

Sulla questione è intervenuto anche il presidente del VI Municipio "San Giorgio – Librino – San Giuseppe La Rena – Zia Lisa", Francesco Valenti. "Le scuole devono anche loro premurarsi di aumentare il livello di allerta tramite i progetti cui accedono, per collegare i servizi d'allarme alle forze dell'ordine. Il Comune sta già dando una mano per mettere in sicurezza gli istituti. Il prossimo mese rinnoveremo la richiesta dell'operazione strade sicure. A Librino ci sono 7 istituti scolastici ed ognuno ha 2-3 plessi. Di conseguenza è impossibile vigilare in maniera costante in tutti i plessi in maniera adeguata e giornaliera, alla luce delle tante emergenze della nostra città. Seriverebbe quindi un servizio di pattugliamento dedicato agli istituti scolastici nelle ore notturne".