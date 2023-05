Adrano

Aveva svaligiato il distributore di merendine in una scuola: arrestato 44enne

L'uomo, che era stato arrestato, insieme a tre complici, per il furto in distributore di bevande e snack all’interno di un istituto scolastico di Alcara Li Fusi ad Adrano, è stato condotto in carcere per non aver rispettato il regime degli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto