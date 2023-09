Ruba un escavatore insieme a quattro complici: arrestato un 23enne

La “squadra Lupi” del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 23enne catanese, già noto alle forze dell’ordine per le sue vicissitudini giudiziarie, per rapina in concorso aggravata dall’uso delle armi. Erano circa le 21, quando una comunicazione della centrale operativa del comando provinciale carabinieri di Catania ha informato via radio tutte le pattuglia sul territorio su una rapina in corso, consumata all’interno del deposito automezzi di un’azienda edile, nella frazione Belsito di Misterbianco.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso titolare della ditta, che si è trovato a passare sul posto durante le fasi del furto. L’uomo infatti, arrivando presso la propria impresa, si è trovato di fronte il cancello spalancato e, all’interno del piazzale, 5 individui intenti a caricare l’escavatore su un furgone Iveco Daily cassonato. Nel frangente, alla vista dell’imprenditore, uno dei cinque malviventi gli si sarebbe immediatamente avvicinato e, minacciandolo con una pistola, gli avrebbe intimato "te ne devi andare….è meglio per te che te ne vai via!", ciò mentre gli altri quattro, utilizzando alcune pedane, ultimavano le operazioni di carico dell’escavatore.

Il titolare dell’azienda a quel punto, fingendo di impaurirsi, allontanatosi per evitare che la situazione potesse degenerare a scapito della propria incolumità, ha comunque subito contattato il 112 appena fuori dal deposito, informando l’operatore di quanto stesse accadendo e consentendo così la tempestiva attivazione dei tutti gli equipaggi per strada.

Immediata l’attività di coordinamento della centrale operativa di Catania, che utilizzando le informazioni fornite dalla stessa vittima, ha quindi avviato un’articolata battuta di ricerca nelle aree di Misterbianco. I militari dei Lupi in pieno centro cittadino, in piazza della Repubblica, sono riusciti ad intercettare il furgone in fuga, condotto appunto dal 23enne che, braccato dai carabinieri, non ha potuto fare altro che arrestare la marcia del veicolo che trasportava sul pianale l’escavatore rubato. Nella circostanza, messo in sicurezza il rapinatore, gli operanti hanno inoltre accertato come il furgone usato per trasportare l’escavatore, dal valore di circa 20mila euro, fosse intestato ad una ditta di Catania specializzata nella lavorazione del ferro, il cui titolare, datore di lavoro proprio del giovane arrestato, era ignaro.

Le indagini del nucleo investigativo di Catania sono adesso concentrate sull’identificazione degli altri quattro componenti della banda, attraverso anche la disamina delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto. Con tutta probabilità, l’arresto del giovane ha consentito di scongiurare un possibile furto di bancomat che, a volte, vengono scardinati dalla loro sede proprio utilizzando questi mezzi industriali. Il 23enne è stato associato alla casa circondariale di Catania piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la permanenza in carcere in regime di custodia cautelare.