Pregiudicato forza diversi garage, ma la polizia lo coglie sul fatto e lo arresta

Nel corso della notte, gli agenti delle volanti sono intervenuti in viale Della Libertà, dove era stato segnalato un furto presso alcuni garage. Una volta preso contatti con il cittadino che li aveva contattati, i poliziotti hanno notato diversi garage aperti: sui varchi d’accesso erano visibili chiari segni di effrazione. A quel punto, hanno sentito un rumore provenire da uno dei garage forzati, come di un tentativo di accendere una moto e, immediatamente dopo, hanno visto uscire un uomo che stava scappando a piedi. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato all’istante, identificandolo in un trentenne catanese, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Si è poi accertato che il ladro aveva effettivamente forzato le serrature dei box e due proprietari rintracciati dagli agenti hanno formalizzato la denuncia, permettendo così di effettuare l’arresto dell'uomo. Dopo essere stato condotto in questura per le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio di convalida.