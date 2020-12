Ennesimo furto nella materna dell'istituto Campanella Sturzo, Valenti: "Telecamere e maggiore sorveglianza"

Ancora un furto, il secondo in nemmeno un mese. E' accaduto nella scuola materna del quartiere Librino "Prima Infanzia" che fa parte del plesso centrale della Campanella Sturzo. A denunciare l'accaduto, nel corso del consiglio del sesto municipio, è Francesco Valenti che ha chiesto maggiori controlli e la possibilità di montare la videosorveglianza al fine di tutelare la struttura e scongiurare altri episodi simili.

Nel corso del primo raid dello scorso 8 novembre erano stati rubati dei soldi e materiale scolastico. Stavolta i ladri, dopo aver rotto i lucchetti, hanno preso di mira le macchinette e rubato gli incassi. "A seguito dell'ennesimo furto - dice Valenti - c'è molta preoccupazione da parte degli insegnanti, del personale scolastico e delle famiglie. Per questa ragione durante il consiglio del sesto municipio ho chiesto di alzare l'attenzione al fine di tutelare la scuola rafforzando i passaggi in zona delle forze dell'ordine e posizionando videocamere. Ho informato anche l'amministrazione comunale: specie in un periodo così delicato per gli alunni dobbiamo riuscire a tutelare la scuola".