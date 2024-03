Paradosso al castello Ursino: 30enne tenta di rubare un motorino già rubato

A Catania anche i ladri, o i ricettatori, hanno ragione di temere per l'operato dei propri "colleghi", al pari di tanti comuni cittadini che patiscono ogni giorno furti di ogni tipo. Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti delle volanti della questura di Catania sono intervenuti in piazza Federico di Svevia in cui era stato segnalato il furto in atto di un motorino in sosta. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un individuo armeggiare su un ciclomotore. E, vistosi scoperto, ha tentato di allontanarsi in fretta e furia.

Un motorino-collage

Fin qui, non ci sarebbe nulla di strano: una dinamica già vista centinaia di volte. Ma, dopo aver raggiunto e bloccato il fuggitivo, gli agenti hanno effettuato alcuni accertamenti ed è arrivata la prima sorpresa: la targa risultava essere abbinata ad un altro mezzo. Il numero di telaio, invece, è risultato corrispondente ad un’altra targa, per la quale era stata presentata una denuncia di smarrimento.

Ladro denunciato e mezzo sequestrato

I poliziotti hanno poi verificato che alcune parti di carrozzeria, sulle quali era possibile leggere un numero di telaio, erano appartenenti a un motorino di provenienza furtiva. Il mezzo a due ruote è stato pertanto sottoposto a sequestro ed affidato in custodia ad un soccorso stradale per i successivi accertamenti tecnici. Il giovane bloccato, essendo privo di documenti, è stato accompagnato presso gli uffici della polizia scientifica. E' risultato essere un 30enne pregiudicato catanese, denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.