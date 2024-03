Pregiudicato spinge in strada uno scooter appena rubato: arrestato

Nella serata dello scorso 20 marzo, intorno alla mezzanotte, una volante che transitava per il viale Libertà, ha notato un uomo che spingeva uno scooter il cui frontale in plastica era divelto ed aveva dei fili elettrici tranciati. Da un controllo immediato è emerso che l’uomo, un 49enne catanese, era pregiudicato e non ha saputo fornire giustificazioni plausibili circa il possesso del ciclomotore. Da ulteriori accertamenti è stato possibile risalire al proprietario, una donna che lo aveva lasciato parcheggiato in via Pola in serata, legato ad un palo dell’illuminazione con una catena. Pertanto presunto ladro è stato arrestato per furto aggravato e condotto presso le camere di sicurezza in attesa della direttissima. Mentre il veicolo è stato restituito alla legittima proprietaria.