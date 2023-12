Polizia stradale, il sostituto commissario Gabriele Ferraro al comando del distaccamento di Randazzo

Il primo dicembre scorso ha concluso il suo iter professionale nella polizia stradale il sostituto commissario Santino Mangiò, che ha retto negli ultimi 15 anni il distaccamento di Randazzo. Nella stessa giornata, alla presenza del comandate del compartimento della polizia stradale Sicilia Orientale, dirigente superiore Nicola Spampinato, e del comandate della sezione polizia stradale di Catania, primo dirigente Maria Carmela Sanfilippo, si è celebrato il passaggio di consegne al nuovo comandante, sostituto commissario Gabriele Ferraro. Catanese di origine, vanta una più che trentennale esperienza nella polizia di Stato. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi maturando una consolidata e diversificata competenza professionale.

Oltre ad avere ricoperto per diversi anni l’incarico di comandante del posto fisso "Monte Etna" di Nicolosi, assegnato nel 2012 alla squadra di polizia giudiziaria del compartimento della polizia stradale di Catania, ha portato a termine molte operazioni investigative. In virtù della sua consolidata esperienza e delle sue competenze relazionali e comunicative, è stato da sempre impegnato come tutor nel Progetto Icaro, campagna di sicurezza stradale nata nel 2001 e promossa dalla polizia stradale e dai Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Istruzione, rivolta a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il sostituto commissario Ferraro ha già preannunciato che la sua operosità "sarà improntata sulla continuità dell’attività già svolta, portando allo stesso tempo un processo di innovazione volto alla intensificazione dei servizi peculiari della polizia stradale sulla importante viabilità del vulcano Etna".