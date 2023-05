Gal Etna, approvato il bilancio consuntivo 2022

Via libera dal Gal Etna al bilancio consuntivo 2022. L'ok è arrivato nel corso di un'assemblea dei soci che ha visto la partecipazione della parte pubblica (con i sindaci degli 11 Comuni della società consortile) e degli imprenditori del territorio per la parte privata. A presiedere l'appuntamento il presidente del Gal, Nino Naso. Prima di procedere con il dibattito relativo allo strumento finanziario, in apertura di seduta il presidente Naso, ha presentato un resoconto dell'attività svolta in questi anni di programmazione, relativa al periodo 2014-2022, ormai conclusa, con gli importanti risultati raggiunti dal gruppo, valutato tra i migliori in Sicilia. Naso ha inoltre evidenziato l'importante sfida che attende ora il Gal Etna, già impegnato nella redazione della nuova programmazione che, appena ultimata, verrà presentata ai soci e al territorio.

"Chiudiamo una lunga fase di lavoro – evidenzia il presidente del Gal Etna, Nino Naso – e possiamo senza dubbio concludere affermando che abbiamo raggiunto risultati fondamentali per i Comuni e per le aziende che operano nelle undici realtà territoriali del nostro Gal. Milioni gli euro investiti nelle diverse misure a sostegno dell'agricoltura, dell'artigianato, delle realtà turistiche del territorio, dei sistemi produttivi locali, dei Comuni. Vogliamo ringraziare, a nome del territorio, i tecnici del Gruppo d'azione locale per i tanti e soddisfacenti obiettivi raggiunti. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e siamo pronti a dare il massimo per continuare sulla strada intrapresa".