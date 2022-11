Gal Etna, nominato il nuovo Cda: tra i componenti il sindaco di Paternò

Nominato oggi pomeriggio il nuovo Cda del Gal Etna. Nel corso della riunione a Villa delle Favare, sono stati nominati i nuovi 7 componenti, 3 per la parte pubblica e 4 per la parte privata. Ad essere stati nominati, per la parte pubblica, sono: il sindaco di Paternò, Nino Naso; Antonio Portale, già presidente del Consiglio comunale di Biancavilla, il cui nome è stato indicato dal sindaco biancavillese, Antonio Bonanno e Maria Stella Corsaro, già consigliera comunale, indicata dal sindaco di Adrano, Fabio Mancuso. Per la parte privata siederanno nel Cda: Sara Bua, per il Consorzio di tutela pistacchio; Federico Floresta, indicato dall’associazione Vulcan; Giuseppe Cusimano, indicato dal Consorzio Euroagrumi e Maria Spalletta, indicata dal Consorzio System Etna sud.

I componenti del nuovo Cda devono ora sciogliere la riserva rispetto all’accettazione della carica. Passo successivo la prima convocazione ufficiale, nel corso della quale dovranno essere nominato il presidente ed il vicepresidente.

Intanto un grazie è stato espresso in maniera unanime al Cda uscente e al suo presidente Vincenzo Maccarrone, in carica dal 2018 ad oggi. "Nell’augurare un buon lavoro al nuovo Cda – ha evidenziato il presidente uscente, Maccarrone -. Mi auguro che il lavoro fin qui svolto da tutto il Consiglio di Amministrazione che ho presieduto e che ha contributo alla crescita e sviluppo delle aziende del territorio, possa essere proseguito dalla nuova compagine".