San Giovanni Galermo, spacciava erba sotto casa: arrestato pusher ventiseienne

Spacciatore ventiseienne arrestato dai carabinieri ieri pomeriggio nel quartiere San Giovanni Galermo. I militari, appostati in una traversa di via Galermo, hanno osservato i movimenti sospetti di un giovane che, uscito dai portici di un palazzo, ha iniziato a girovagare nel piazzale antistante allo stabile dando l’impressione di attendere qualcuno. Dopo pochi minuti i militari hanno notato sopraggiungere una Smart FourTwo, la cui conducente dopo aver raggiunto il giovane sotto i portici è risalita in auto, allontanandosi in tutta fretta. Poco dopo, la scena si è ripetuta con un altro avventore, difatti, è sopraggiunta nel piazzale una Jeep Renegade il cui conducente, dopo aver avvicinato sempre lo stesso giovane, ha effettuato con quest’ultimo lo scambio di qualcosa per poi allontanarsi velocemente. I carabinieri, ipotizzando si trattasse di un pusher, e monitorando con attenzione i suoi movimenti, hanno notato che il ventiseienne, prima uscire dai portici e incontrare persone, si dirigeva verso la fine di un parcheggio dove, vicino ai muri di cinta, rovistava tra i rami di una pianta prendendo qualcosa che successivamente nascondeva nella tasca della tuta. Assodato che fosse in corso un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, una volta chiarita tutta la dinamica, i militari hanno atteso un nuovo avventore e sono intervenuti hanno bloccato il pusher. Il giovane, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 395 euro. Effettuato un sopralluogo nei pressi del muro di cinta i carabinieri hanno trovato una busta con cinque grammi di marijuana. I presunto pusher è stato messo agli arresti domicliari.