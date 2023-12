Giarre, raccolta differenziata al 61%, il dato è del novembre del 2023

Raccolta differenziata al 61%.a Giarre. Il dato si riferisce a novembre 2023, e ne da notizia in una nota la Igm, l'azienda che ha in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti nel comune ionico.

"Questo risultato è stato raggiunto grazie alla proficua collaborazione tra Comune e l’azienda, che hanno messo in campo azioni mirate volte a razionalizzare il sistema di raccolta e a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della differenziazione. In particolare, l'azienda Igm in sinergia con l’assessorato all’Ecologia, ha potenziato il numero dei contenitori per la raccolta differenziata, intensificando le attività di controllo e le sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole. Il Comune, dal canto suo, ha avviato una campagna di sensibilizzazione nelle scuole e tra i cittadini, con l'obiettivo di diffondere la cultura della differenziazione, contribuendo a diffondere la cultura della differenziazione e a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di questo gesto. Il sindaco Leo Cantarella e l'assessore all'Ambiente Giuseppe Cavallaro hanno espresso il loro compiacimento per il risultato raggiunto, che dimostra la crescente sensibilità dei cittadini di Giarre nei confronti dell'ambiente", si legge nella nota.

La Igm ha diffuso anche i dati dell’attività operativa svolta dall’eco punto di Trepunti per la raccolta dei materiali ingombranti. "Nell’anno che volge al termine sono stati conferiti 76 tonnellate di toner, 34 tonnellate di carta e 12 di cartone, 2 tonnellate di pneumatici e 134 tonnellate di inerti di varia tipologia; 72 tonnellate di materiale elettrico (neon e lampade), 31 tonnellate di elettrodomestici in disuso, 4 tonnellate di pile/batterie, 18 tonnellate di monitor e ben 182 tonnellate di materiali in legno. Conferite nell’ecopunto comunale di Trepunti 100 tonnellate di rifiuti vegetali (potature) e 124 tonnellate di materiali ingombranti di vario genere"