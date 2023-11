Giarre, l'attrice Lucia Sardo riceve un encomio per la carriera professionale

Nell’ambito del cartellone “Giarre città educativa”, promosso dall’ assessorato alle Pari Opportunità del comune di Giarre, sotto la direzione artistica di Gianfranco Pappalardo Fiumara ed il coordinamento culturale di Nicolò Fiorenza, è andato in scena nel Salone degli Specchi il talk “A tu per tu con Lucia Sardo”. L’iconica attrice ha fornito un autentico ritratto di sé raccontandosi, tra importanti successi vissuti in teatro, in tv ed al cinema, uno straordinario presente ed un roseo futuro. All’attrice e regista la città di Giarre, ha conferito, un encomio solenne per la sua carriera professionale volta all’istruzione, al cinema al teatro quale emblema della sicilianità, in particolare per il prezioso contributo dato alla comunità giarrese, partecipando al progetto di “Giarre città educativa”.

L’ encomio è stato consegnato, a nome della citta’ di Giarre , dall’assessore Antonella Santonoceto, congiuntamente al direttore artistico di “Giarre città educativa”, Gianfranco Pappalardo Fiumara, alla presenza di un affollata platea. Con l’aiuto di short video che ne hanno riassunto, in pochi frames, la sua carriera a teatro, in tv ed al cinema, è stato ricostruito il vissuto professionale fatto di grandi successi, di prestigiosi premi e riconoscimenti, il suo recente passato che l’ha vista impegnata ad Hollywood, nella serie televisiva “From Scratch” prodotta Netflix, insieme alla famosissima interprete principale Zoe Saldana ed un roseo presente che la vede impegnata nelle riprese del film “L’acqua fresca” girato, proprio in questi giorni, a Catania.

L’ attrice ha raccontato i suoi esordi, trasferitasi al nord, dopo avere lasciato la sua adorata terra, ha scoperto il mondo del tetro che per lei, affetta da crisi di panico, ha rappresentato la sua ancora di salvezza per la sua alta funzione terapeutica. Dopo avere studiato con i più grandi del settore ha debuttato in teatro e la ricordiamo in opere come,ad esempio : “Storia di Matilde”, “Concettina”, “La madre dei ragazzi”, conquistando tutti per l’immenso impegno e l’intensa partecipazione che riesce a racchiudere nei personaggi che interpreta sul palcoscenico. Ha anche ricordato i suoi laboratori teatrali, dove porta gli attori ad interpretare la loro vita, usando come punti di forza le proprie fragilità. Lucia Sardo si è raccontata da un punto di vista personale, come donna, moglie e madre, lanciando un appello, quello di stare vicini ai propri figli e ascoltarli, soffermandosi sul passato di “hikikomori” (dipendenza da internet e dai new media) del figlio d’arte Giocchino Cappelli, che lo stesso racconta nello spettacolo teatrale “C’è nessuno”, dove parla del rapporto fra i giovani e la tecnologia , realtà che spesso sfugge ai genitori ed insegnanti, venuta fuori per il forzato isolamento imposto dalla pandemia covid.

L’attrice ha anche parlato dei suoi ruoli in tantissimi film e fiction di successo che l’hanno vista diretta da grandi registi. In particolare si è soffermata sui “I Cento passi” e “Picciridda- con i piedi nella sabbia”, due forti donne a confronto Felicia Impastato e nonna Maria, accomunate da un distacco umano straziante, da un’ingiustizia dura da metabolizzare: ingiustizia e incapacità sociali in “Picciridda-con i piedi nella sabbia”, efferatezza umana ed ingiustizia ancestrale in “I Cento Passi”. Lucia Sardo ha conquistato, recentemente, Hollywood, intanto facendo breccia nel cuore del noto regista Oliver Stone, che ne ha colto la sua profonda bravura, definendola un’importante risorsa creativa, un gioiello Made In Sicily, e poi interpretando la suocera di Zoe Saldana, in una serie prodotta da Netflix “From Scratch”, girata a Los Angeles. Lucia Sardo infine si è detta molto affezionata al personaggio “Addolarata” che interpreta, sul canale Alice, in “Masseria Sciarra”, che la diverte molto e che ne ha consacrato la popolarità. Tanti i progetti futuri per un’artista a tutto tondo orgoglio della Sicilia tutta.