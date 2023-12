Giarre, scambio di auguri al Comune con i parroci della città

Un’occasione di confronto aperto per parlare del bene comune della città. Con questo spirito si è svolto nei giorni scorsi, nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città di Giarre, lo scambio degli auguri di Natale tra l’amministrazione comunale giarrese e i parroci cittadini. All’incontro, fortemente voluto dal sindaco Leo Cantarella e dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo, erano presenti anche gli assessori Giuseppe Cavallaro e Giusi Savoca e il presidente dell’associazione "Nuove Idee", Salvatore Mancuso, che ha suggerito l’iniziativa. Diversi gli spunti di riflessione e le proposte lanciate nel corso dell’incontro, molto apprezzato dai sacerdoti. Un primo appuntamento che, nelle intenzioni di tutti, è da proporre in modo continuativo per aprire un dialogo costante e proficuo con le comunità parrocchiali.

“Abbiamo fortemente voluto, insieme al sindaco di Giarre, un incontro con tutti i parroci della nostra città - spiega Giovanni Barbagallo - non solo per il tradizionale scambio di auguri ma per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni comunali e quelle diocesane. La chiesa riveste un ruolo fondamentale e, insieme agli enti locali, concorre allo sviluppo della nostra società attraverso opere di sostegno e assistenza. Occorre, quindi – conclude il presidente del Consiglio comunale - ringraziare chi ogni giorno è al servizio della nostra comunità facendosi carico anche di sostenere le fasce più deboli di essa”.