Maxi sequestro di maglie da calcio e basket contraffatte, valore commerciale 30mila euro

La guardia di finanza ha sequestrato oltre 800 articoli sportivi di vario genere riproducenti marchi e loghi delle più importanti squadre di calcio italiane ed europee e di alcune famose squadre di basket Nba che, se introdotti nel mercato, avrebbero fruttato più di 30mila euro.

Nel corso dell’intervento, eseguito in un punto vendita a Giarre, gestito da un imprenditore argentino, le fiamme gialle del comando di Riposto hanno individuato diversi prodotti tutti riconducibili a merchandising ufficiale posto in commercio dalle società calcistiche più famose, sia italiane sia europee. Da un preliminare esame sulla merce rinvenuta, i militari hanno riscontrato la presenza sulle magliette di nomi, marchi e segni distintivi nazionali ed esteri, tra cui sponsor commerciali, colori sociali e stemmi dei club contraffatti ad arte per ingannare i potenziali consumatori.

L'imprenditore non è stato in grado di fornire alcuna documentazione idonea che attestasse la provenienza della merce. I finanzieri hanno dunque sequestrato i prodotti e denunciato l'imprenditore.