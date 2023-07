Giarre, i carabinieri entrano dalla finestra e trovano cocaina, hashish e marijuana

I carabinieri di Giarre hanno arrestato un ventiduenne per spaccio di droga. Il giovane, sospettato di essere un intraprendente spacciatore di ogni tipo di droga, era sotto discreta osservazione dei militari che di buon mattino, si sono recati nell’abitazione del giovane, in via Manzoni a Giarre, per una perquisizione domiciliare, con preventiva cinturazione dell’immobile. Il ragazzo giovane, nonostante si trovasse in casa, non ha risposto al citofono costringendo così i carabinieri ad entare in casa da una finestra lasciata incautamente aperta dallo spacciatore.

Nell'appartamento del 22enne, grazie anche al fiuto dei cani antidroga Riley e Athos i militari hanno trovato 118 grammi di cocaina, 70 panetti di hashish, e oltre un chilo marijuana. Trovati anche circa 1200 euro in contanti e due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi da vendere al dettaglio ed alcuni fogli manoscritti con nomi e somme di denaro. Il 22enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.