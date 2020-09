Giro d'Italia, due tappe si disputeranno nel catanese senza pubblico

Si disputeranno senza pubblico le gare previste dal prossimo 20 settembre nel catanese, comprese le due tappe del 103simo Giro d'Italia, del 5 e 6 ottobre e del secondo Giro E-bike. La decisione è scaturita a seguito di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, appositamente convocato dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino. Il tutto in osservanza delle disposizioni governative vigenti per contenere la diffusione del Covid-19 che prevedono il divieto della partecipazione di pubblico. In tale ottica, è stato ribadito, gli organizzatori dovranno predisporre adeguate misure organizzative e opportune iniziative di informazione ai fini del rispetto del divieto di pubblico alla partenza e all'arrivo e nei punti del percorso.

Per quanto concerne la Etna Marathon 2020 - che toccherà diversi comuni della fascia etnea con partenza e successivo arrivo a Milo - verranno quindi rispettate le misure di distanziamento sociale, evitando assembramenti, e le altre misure precauzionali previste in occasione della manifestazione. Mentre il 5 e il 6 ottobre Altro appuntamento importante sarà quello del 5 e 6 ottobre con due tappe del Giro d'Italia e del Giro E-bike che arriverà a toccare diversi comuni della provincia. Anche in questo caso saranno rispettati i rigidi protocolli sanitari contro il contagio.

Le tappe del catanese sono qulle di Enna-Etna e Catania-Villafranca Tirrena. La giunta regionale, su proposta del vicepresidente Gaetano Armao, ha deliberato uno stanziamento da oltre quattro milioni di euro.

"La provincia di Agrigento - spiega l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - è quella destinataria di maggiori risorse, con circa un milione 900mila euro per manutenzione e messa in sicurezza. Quasi un milione e 200mila euro vanno poi alla provincia di Catania per interventi strategici come il risanamento della strada "Mareneve" di Etna nord e i percorsi nel Paternese. Circa 528mila euro, poi, vanno per il Palermitano, cui si aggiungono 295mila euro per Enna, 210mila euro per Messina e 180mila euro per il Trapanese. Tramite gli Accordi quadro e la regia del dipartimento Tecnico - conclude Falcone - in pochi giorni avvieremo i cantieri e restituiremo dignità e sicurezza alle nostre strade provinciali, nonché ad alcuni tratti di strade comunali interessate dalle tappe. Ai cantieri aperti dal governo Musumeci - conclude Falcone - si sommeranno le opere Anas sulle strade statali toccate dal Giro".