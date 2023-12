Giro di vite dei carabinieri a Biancavilla, segnalati due giovani trovati in possesso di alcune dosi di marijuana

La scorsa giornata i carabinieri della compagnia di Paternò hanno controllato le vie centrali di Biancavilla. Attività di contrasto allo smercio di stupefacenti tra giovani e controlli alla circolazione stradale, questo l’obiettivo primario dei carabinieri della stazione di Biancavilla in un servizio a largo raggio svolto grazie al supporto dei colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia.

In particolare, l’attenzione dei militari si è concentrata sulle vie del centro e nello specifico piazza Annunziata e via Vittorio Emanuele, dove numerosi sono stati i posti di controllo effettuati così come le perquisizioni, veicolari e personali. All’esito dei controlli, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura 2 giovani, rispettivamente di Adrano e Paternò, fermati, poiché trovati in possesso di alcune dosi di marijuana, nascoste sotto il tappetino della VW Golf sulla quale erano a bordo.

Numerose le sanzioni elevate per le violazioni al codice della strada. Tra queste, due mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo poiché condotti da utenti della strada che non avevano mai conseguito la patente. Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio sono state identificate 38 persone e controllati 18 veicoli.