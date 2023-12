Giuseppe Ragusa eletto presidente del Comitato di gestione dell'asilo nido comunale nel IV municipio

Il consigliere in quota M5S del quarto municipio, Giuseppe Ragusa, è stato nominato presidente del Comitato di gestione dell'asilo nido comunale "Le Coccinelle" di via Galermo 162. A eleggerlo con 7 voti su 8 sono stati i rappresentanti delle educatrici, i coordinatori e vice rappresentati delle mamme e i componenti del Consiglio del IV municipio.

Ragusa si occuperà nel suo ruolo di supportare la Direzione servizi sociali e stilare la graduatoria degli ingressi dei bambini che avvengono con criteri scelti dal regolamento. Il Comitato rappresenta uno strumento a supporto per le famiglie e i lavoratori dell'asilo, oltre che a vigilare sul buon andamento di ogni nucleo familiare.

Il neo presidente promette massimo impegno per cercare di far funzionare al meglio la struttura e per venire incontro alle esigenze dei cittadini: "Sono felice e orgoglioso di aver ottenuto questa nomina, anche per questioni affettive che mi legano a questa struttura" - afferma Ragusa.

"Ringrazio - aggiunge - tutte le persone che hanno voluto e sostenuto la mia nomina. Mi impegnerò affinchè le famiglie possano essere aiutate al massimo dalla Direzione dei servizi sociali, cercando di alzare il livello del servizio che noi assicuriamo come Amministrazione, collaborando con le cooperative che lavorano all'interno dell'istituto e con tutte le sigle sindacali presenti".