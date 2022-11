Due ragazzi in un istituto per minori dopo rapina, avevano anche malmenato un 44enne

Due giovani di 16 e 17 anni di Grammichele sono stati condotti in un Istituto penale per minorenni dai carabinieri della stazione locale con il supporto del personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, eseguendo un provvedimento di custodia cautelare su delega della Procura di Catania. I ragazzi sono accusati di aver commesso il reato di rapina aggravata in concorso (non si è ancora verificato il contraddittorio delle parti)

La vicenda ha avuto origine nella serata del 9 novembre, quando una pattuglia della Stazione di Grammichele aveva notato in via Fratelli Rizzo un giovane intento a spingere uno scooter che, dopo essere stato sottoposto a controllo, si era dato alla fuga approfittando della scarsa illuminazione sul posto. Successivamente i militari, coadiuvati da una pattuglia della sezione radiomobile della Compagnia di Caltagirone, avevano rintracciato il ragazzo poi rivelatosi essere minorenne, mentre con un suo coetaneo stava malmenando un 44enne.

L'intervento dei carabinieri ha permesso di porre fine alla violenza che, comunque, ha procurato alla vittima una prognosi di 35 giorni, come diagnosticato dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Caltagirone. Le indagini si sono avvalse dei racconti di alcuni testimoni, della disamina delle immagini di numerosi impianti di videosorveglianza della zona e, addirittura, di riprese video effettuate da privati cittadini che hanno consentito di ricostruire la dinamica degli eventi.

Il 44enne, infatti, sarebbe stato vittima di rapina da parte dei due minorenni, era stato minacciato con un coltello e costretto a consegnare loro il proprio scooter. Gli indagati poi, nonostante si fossero comunque già impadroniti del motociclo, avrebbero perseguito nelle loro condotte violente malmenando il proprietario fino all’arrivo dei Carabinieri.

I due giovani, oltre al reato di rapina aggravata in concorso per il quale sono stati collocati presso due diversi Istituti penali per minorenni, sono indagati anche per altre condotte di reato: lesioni aggravate, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Entrambi avrebbero ostacolato con violenza e minacce l’operato dei Carabinieri, aggredendo inoltre anche un altro cittadino grammichelese di 45 anni, per il sol fatto d’essere stato involontario testimone delle loro malefatte.

Nel corso dell’attività, oltre all’esecuzione della misura cautelare nei confronti dei due minorenni, i carabinieri di Grammichele hanno deferito all’Autorità giudiziaria minorile di Catania e a quella ordinaria di Caltagirone la cugina 19enne di uno dei due indagati ed un loro compagno 17enne: giunti quella sera in caserma durante gli accertamenti, si sarebbero anche loro opposti all’operato dei militari minacciandoli ed oltraggiandoli e la ragazza avrebbe anche danneggiato il muretto di recinzione della caserma.