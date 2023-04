Segnalazioni

/ Via Orto Limoni, 7

Lettori: "Via Orto dei limoni al buio da due giorni"

Un lettore di Cataniatoday segnala la mancanza di illuminazione nella piazzetta di via Orto dei limoni ed in tutto il resto della via. La situazione di oscurità notturna perdura da un paio di giorni a questa parte