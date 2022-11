Il comandante della Humanity 1 non vuole lasciare il porto di Catania

"Non posso lasciare il porto di Catania, dobbiamo trovare una soluzione qui. Sarebbe contro le leggi andare via con i sopravvissuti, come mi ha spiegato il mio legale". Lo dice Joachim Ebeling, comandante della Humanity 1. "I naufraghi rimasti a bordo - aggiunge- sono in uno stato depressivo e di apatia, siamo profondamente preoccupati per la loro salute mentale. E' difficile riuscire a spiegargli quello che sta succedendo ed è qualcosa che io stesso non riesco a capire perché è contro le leggi".