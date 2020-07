I vigili del fuoco soccorrono una persona colta da malore sull'Etna

Nuovo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e del reparto volo dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi per il soccorso di una persona in via Monte Pomiciaro, a Zafferana Etnea. La persona colta da malore è stata individuata e soccorsa e celermente trasportata presso l'ospedale Cannizzaro per essere affidata alle cure del personale sanitario. Sul posto presente il personale operativo del distaccamento dei vigili del fuoco di Riposto per l'assistenza a terra.

