Il mercatino delle pulci di Via Forcile potrebbe cambiare sede

Prende quota l'ipotesi di una nuova sede per lo storico mercatino delle pulci a Catania di via Forcile, attivo ogni domenica. Lavoro costante per trovare una soluzione dell'assessore competente Giuseppe Gelsomino (Attività Produttive) di concerto con il sindaco Enrico Trantino e con l'assessore Alessandro Porto (Polizia Municipale).

La ragione di tale decisione è dovuta principalmente ai disagi lamentati dai residenti della zona, legati proprio alla presenza del mercatino ma anche ad altre criticità emerse che richiedono un tempestivo intervento. Obiettivo del Comune individuare un'area alternativa e misure che risolvano le problematiche trovando contemporaneamente un riscontro positivo tra i commercianti.

"Stiamo lavorando, abbiamo valutato già qualche alternativa - dichiara a Catania Today Giuseppe Gelsomino -. Bisogna inoltre risolvere alcune criticità riscontrate. Molti lamentano il montaggio delle bancarelle già il sabato mattina, quando il mercatino dovrebbe svolgersi soltanto la domenica, inoltre ci segnalano la presenza di molti abusivi. Abbiamo il dovere di vigilare, per questo stiamo facendo diversi sopralluoghi e sembra indispensabile lavorare su un altra area. Inoltre stiamo ragionando anche sulla Fiera dei Morti, a cavallo tra i mesi di ottobre e novembre e in tal senso in settimana ci saranno delle novità".