Inaugurata una passerella per diversamente abili sul lungomare di Aci Castello

Un sogno diventato realtà. Un servizio sociale di grande importanza per tutto il territorio di Acicastello e non solo. Il coraggio, la forza, la determinazione e la tenacia di due splendide persone, Cristiana Cardillo (Presidente di Jala Asd) e Corrado Ragusa (socio fondatore di Jala Asd, skipper e istruttore di subacquea per normodotati e disabili) hanno permesso la realizzazione di questo progetto.

Ieri pomeriggio, sul Lungomare Scardamiano di Acicastello, proprio di fronte la sede di Jala Asd, è stata inaugurata la passerella per diversamente abili, donne in gravidanza, anziani e persone con difficoltà di deambulazione. Un’iniziativa che permetterà a tutti, proprio a tutti, di poter accedere al mare in sicurezza.

La roccia lavica della costa non permette una discesa agevole, così Cristiana Cardillo e Corrado Ragusa hanno portato avanti con passione, amore e tantissimi sacrifici questa iniziativa di grande valenza per l’intero territorio.

L’accesso alla passerella di Jala è gestito dai responsabili di associazione, sarà sufficiente contattarli via email (info@jalaacicastello.it), per essere accompagnati, previa prenotazione, ed usufruire dell’accesso al mare in assoluta sicurezza.

Alla realizzazione della passerella hanno contribuito vari sponsor: 4 Spa Sport di Salvo Scebba, Murè enjoy food di Antonella Napoli, Trovato 1929 e Ars (Assemblea regionale siciliana). Numerosi i soci di Jala Asd e le famiglie che hanno aderito all’iniziativa con libere offerte.

Grandi emozioni ieri pomeriggio sul Lungomare castellese con tanto di brindisi, abbracci e sorrisi per un progetto diventato realtà.

“L’inaugurazione della passerella è stato un momento speciale e molto emozionante - afferma Cristiana Cardillo, presidente di Jala Asd -. Il nostro sogno è diventato davvero una realtà condivisa. E’ quello che speravamo di ottenere. In tanti ci hanno sostenuto e numerosi amici sono intervenuti a questo bellissimo momento. Grazie per il vostro appoggio. Veniteci a trovare. La passerella per accesso al mare è aperta a tutti coloro che ne hanno necessità con i loro accompagnatori e le loro famiglie”.

“Questo è un progetto che abbiamo fortemente voluto - dichiara entusiasta Corrado Ragusa di Jala Asd -. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti ad ottenere l’autorizzazione e in seguito abbiamo realizzato la passerella. Ringrazio tutti i professionisti, le associazioni, gli sponsor, i soci e le famiglie che ci hanno sostenuto per la realizzazione di questa opera, sia economicamente che da un punto di vista burocratico e progettuale che è stato molto impegnativo. E’ un servizio sociale rivolto ai castellesi, ma anche a tutti coloro che nelle vicinanze hanno desiderio di andare al mare, ma hanno difficoltà ad accedere a causa della costa rocciosa disagevole del nostro territorio.

E’ un giorno speciale per noi. Per Jala, che fa parte dello Csain, lo sport è inclusione. Tutti devono poter usufruire del mare così come degli impianti sportivi”.

All’inaugurazione della passerella sono intervenuti molti soci di Jala Asd, il vicepresidente nazionale dello Csain, Salvatore Spinella, l’Ingegnere Emanuele La Mantia che ha generosamente donato il progetto per la passerella, Antonella Napoli, Salvatore Scebba, Carmelo Barcella, Gabriella Di Piazza, il giornalista Marco Emanuele e una rappresentanza dell’associazione Angeli in moto.

Presente anche Catania al Vertice con in testa il presidente Nello Russo, il segretario Salvatore Mirabella di All Sporting Catania accompagnato dal presidente del club di nuoto paralimpico Antonino Maugeri.