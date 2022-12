Inaugurato un nuovo assetto viario a Mascalucia

Via Aldo Moro e la relativa bretella di collegamento alla via Polveriera sono state inaugurate lo scorso sabato dall’Amministrazione Magra e serviranno a rendere più agevole e sicura la viabilità in uno dei punti a più alto traffico veicolare del territorio. I lavori sono stati finanziati dalla struttura commissariale di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia, per un importo complessivo di tre milioni di euro.

Tra i presenti alla cerimonia inaugurale, il sindaco di Mascalucia ,Vincenzo Magra, l'assessore ai Lavori Pubblici, Damiano Marchese, il vicepresidente della Regione Sicilia, Luca Sammartino, il vicepresidente della Protezione civile ed ex sindaco di Mascalucia, Giovanni Leonardi e l’onorevole Dario Daidone.

“Dopo vent’anni di difficoltà economiche e di lentezza burocratica,- ha detto il primo cittadino, Vincenzo Magra - con impegno e sacrifici, siamo riusciti a consegnare alla cittadinanza un’arteria fondamentale per uno snodo strategico, in un comprensorio centrale del nostro territorio, e per una viabilità più efficace ed efficiente. In via sperimentale, via Aldo Moro e la nuova bretella sono a doppio senso di circolazione, mentre la via Polveriera, nel tratto di carreggiata ristretta tra l'accesso da via Roma e il civico 29, è diventata a senso unico per i veicoli (con divieto per autoarticolati e mezzi pesanti) che dalla via Roma vanno in direzione sud. Per chi, invece, procede sulla via Polveriera verso nord, è stata disposta la deviazione obbligatoria verso la nuova bretella di collegamento con via Aldo Moro.

"La realizzazione di quest’opera - ha detto il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino - è un impegno che dura da due legislature ed è nella continuità amministrativa che si riesce a vederla compiuta. La sfida è quella di un raccordo sempre crescente tra sindaci e territorio, Governo della Regione e Parlamento, affinché tante di queste opere si possano fare nel minore tempo possibile. Oggi si inaugura un’opera che con leggi più snelle e con una burocrazia più veloce avremmo potuto realizzare prima. L’impegno è di continuare a lavorare insieme alla squadra dell’Amministrazione Magra per realizzare nuove opere a Mascalucia per la sicurezza dei cittadini e nella sicurezza garantire nuove viabilità”.

Gli interventi sono, inoltre, serviti a mettere in sicurezza la zona dal rischio idrogeologico: “Sono state innestate sei vasche di prima pioggia, - sottolinea l’assessore Marchese- che serviranno ad accumulare l'acqua piovana e risolvere definitivamente il problema degli allagamenti. Prossimo e ultimo step imminente è l’avvio della fase esecutiva del progetto per l’apertura dell’ultimo tratto di via Moro su via via Acque Munzone”. Magra, infine, ha ricordato le diverse opere in cantiere sul territorio: “Sono interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza di edifici pubblici e di strade- conclude- non ultimo quello di urbanizzazione di via Pompeo Cisternazza, atteso da anni e appena appaltato. Il cantiere partirà a breve, con l’ampliamento della strada che fungerà anche da via di fuga, l’innesto di vasche per scongiurare eventuali allagamenti e la sistemazione dell’accesso in via Indipendenza".