Inaugurato l’Angolo Cultura di Acli Catania: per la Comunità più di mille libri

In occasione della Giornata Internazionale del Libro è stato inaugurato, presso la sede provinciale Acli Catania in Corso Sicilia 111, l’Angolo Cultura dell’associazione, grazie alle numerose donazioni di libri da parte dei cittadini. Per la Comunità sono disponibili più di 1000 libri, che spaziano dalla letteratura italiana a quella straniera, con l’obiettivo di diffondere la cultura della lettura, soprattutto tra le nuove generazioni.

“Come diceva Umberto Eco - afferma l’accompagnatore spirituale delle Acli Catania, Padre Narciso - chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni”.“La lettura è fondamentale per lo sviluppo della fantasia, per provare emozioni e per condividere pensieri in un’era in cui tutti i giovani sono fagocitati dalla tecnologia”. Infine Padre Narciso ha invitato alla lettura del libro per eccellenza, la Bibbia, al di là del proprio credo religioso.

“Oggi sono davvero emozionato - afferma il presidente provinciale delle Acli Catania Ignazio Maugeri – nel guardare queste librerie stracolme di libri per tutti. Sono stati numerosi i cittadini che hanno voluto donare i propri libri, oltre alla Feltrinelli di Catania, che ringraziamo di cuore. Un ringraziamento speciale anche ai ragazzi del servizio civile che hanno raccolto, catalogato e ordinato tutti i libri ricevuti. Sono sicuro che questo piccolo angolo di paradiso possa essere sentito da tutti i cittadini come un proprio angolo di pace. Mi auguro di trovare qui giovani e meno giovani uniti dalla passione per la lettura”. Hanno collaborato alla realizzazione della libreria i volontari Simona Alberghina, Nancy Russo, Melania Pizzino, Irene Librio e Giulio Pappa.

Acli infine ricorda che chiunque potrà ancora donare un libro, che arricchirà la libreria presente in sede. Tutti i tesserati Acli, potranno prendere in prestito gratuitamente i libri, proporre gruppi di lettura e book club o dedicarsi a letture direttamente in sede.