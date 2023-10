Che fine ha fatto la richiesta di dimissioni dei vertici Sac? I capigruppo di maggioranza depositano un'interrogazione

Quale seguito ha avuto la richiesta di dimissioni del consiglio d'amministrazione della Sac avanzata dal Sindaco di Catania, Enrico Trantino? E' stata presentata una interrogazione, indirizzata al direttore della direzione Affari Istituzionali, alla presidenza del Consiglio Comunale ed al servizio di Presidenza ed attività consiliari da parte delle forze di maggioranza di Palazzo degli Elefanti. Prima firmataria la consigliera comunale del gruppo Mpa-Grande Catania, Serena Spoto. A seguire, i capigruppo: Orazio Grasso (Mpa-Grande Catania), Giuseppe Musumeci (Prima l'Italia), Daniele Bottino (Fratelli d'Italia), Alessia Trovato (Trantino Sindaco) e Pier Maria Capuana (Forza Italia). I disagi causati dall'emergenza post-incendio hanno causato ingenti perdite nel settore turistico catanese. Durante lo scorso mese di luglio, i passeggeri atterrati a Catania sono stati 824.343. Mentre nello stesso mese del 2022 sulla pista di Fontanarossa sono atterrati oltre 1 milione 142 mila passeggeri, con una contrazione di circa il 28 per cento.

"Si tratta di un'interrogazione condivisa dai capigruppo di tutte le forze di maggioranza. Lo scopo principale è comprendere se il collegio sindacale abbia portato avanti le richieste avanzate dal Sindaco in relazione alle problematiche connesse con l'incendio dello scorso luglio presso l'aeroporto di Catania e con la gestione dell'emergenza. Il primo cittadino, come è noto, aveva formulato anche una richiesta di dimissioni dei vertici Sac, ma non c'è stato ad oggi alcuno sviluppo o comunicazione. Inoltre - continua la consigliera Spoto, che recentemente è stata nominata vice presidente delle commissioni partecipate - è nostra intenzione poter consultare i bilanci della società di gestione dell'aeroporto di Catania, sia degli anni precedenti che di quello in corso. Il tutto allo scopo di verificare quali voci di spesa siano destinate, in particolare, alle voci sicurezza e prevenzione, ed effettuare un paragone con quanto operato da altri scali internazionali italiani". Del nodo aeroporto si tornerà a parlare anche durante il prossimo consiglio comunale, convocato per l'8 ottobre.