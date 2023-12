Incendio in un appartamento di via Plebiscito: sul posto i vigili del fuoco

Un grave incendio si è sviluppato in queste ore al secondo piano di un immobile in via Plebiscito. Sul posto sono presenti alcune squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e personale del 118. In corso le operazioni di spegnimento. Non si hanno per il momento notizie di eventuali feriti o vittime. Molte le segnalazioni per il traffico nella zona in cui si è sviluppato il rogo.

In aggiornamento