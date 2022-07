Camion prende fuoco sull'asse dei servizi, in fumo un escavatore

Intorno alle 11 di questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per spegnere l'incendio di un mezzo pesante che stava transitando sull' asse dei servizi, tra le uscite di Librino e Porte di Catania, a pochi metri da un impianto di distribuzione carburanti. Il camion trasportava un container al cui interno vi erano un piccolo escavatore e dei materassi. Per cause in corso di accertamento, il rogo si è sviluppato all'interno del cassone. Quando l'autista si è accorto del fumo ha fatto la richiesta di soccorso ed ha sganciato il container, mettendo al sicuro la motrice del mezzo. Oltre alla squadra di vigili del fuoco del distaccamento Sud è stato necessario inviare anche un'autobotte dalla sede centrale. Nessun ferito.