Fiamme in un garage a Santa Venerina, distrutta un'auto

Incendio in un garage a due elevazioni in via Galimberti, a Santa Venerina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Riposto con una squadra e un'autobotte. All'interno c'erano una Fiat Panda, andata completamente distrutta, con impianto Gpl, e un camion. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento e sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione. Non risultano persone coinvolte, intossicate o ferite, secondo quanto reso noto dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco.