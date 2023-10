Incendio in via Lago di Nicito, prende fuoco il locale "La Terrazza del barone"

Per cause ancora da accertare, poco dopo le 19 di questo pomeriggio, è divampato un incendio presso il ristorante "La Terrazza del barone" di via Lago di Nicito, nelle vicinanze di via Plebiscito. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco e sono presenti anche gli agenti della questura di Catania. La nube di fumo è visibile anche da altre zone del centro storico. Dalle prime informazioni raccolte, pare che il rogo abbia interessato la canna fumaria della cucina.

Aggiornamento ore 20 e 30: l'incendio è stato spento, non risultano feriti al momento.