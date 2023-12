Vasto incendio in un oleificio sulla strada statale 417: intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco dei distaccamenti di Caltagirone e Palagonia stanno intervenendo per un vasto incendio divampato nella serata di ieri in uno stabilimento per la lavorazione di oli e sansa nella zona industriale di Caltagirone. L'incendio, per la particolarità delle materie coinvolte, sta particolarmente impegnando le squadre sul posto.

In aggiornamento...