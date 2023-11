Paternò, incendio in contrada Ponte Barca: intervento dei vigili del fuoco in corso

Paura nel pomeriggio per un incendio nella zona di Ponte Barca, a Paternò. Per cause ancora in fase di accertamento a fuoco vegetazione e canne sul letto del fiume Simeto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per le consuete operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. L'intervento è ancora in corso a causa anche della natura impervia del terreno in cui è avvenuto l'incendio, ma secondo quanto riferito dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco, non sono stati registrati danni a persone.