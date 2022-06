Tragedia sul lavoro a Paternò, operaio precipita da edificio e muore

Un'altra tragedia sul posto di lavoro. Un operaio edile di 61 anni, Angelo Aiosa, candidato alle recenti elezioni comunali nel comune di Paternò, è morto, stando alle prime ricostruzioni, dopo essere precipitato mentre eseguiva dei lavori in un edificio. Subito è scattata la chiamata al 118 ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Ora sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Paternò.

A dare la notizia è stato Alfio Virgolini, candidato sindaco alle elezioni amministrative. Aiosa era nella sua coalizione candidato come consigliere: "Lo voglio ricordare così - si legge nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook - Fino a ieri sera a Piazza Santa Barbara ridevamo e scherzavamo. Stamattina il destino crudele causa un incidente sul lavoro ha portato con sé Angelo Aiosa, un mio carissimo amico d'infanzia, candidato alle scorse amministrative, nonché organizzatore di eventi soprattutto nella sua amata Piazza Tricolore. Legato al dolore della famiglia, mi permetto di esprimere le mie più sentite condoglianze rivolgendo una preghiera affinché possa la Sua anima riposare in pace".