Tragedia in un cantiere edile, morto un operaio di 56 anni

Tragedia sul lavoro. Un operaio di 56 anni questa mattina è morto in un incidente, le cui cause sono ancora da chiarire, avvenuto intorno alle 11 in un cantiere edile in via Famiglia Santagati, a Misterbianco. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe caduto da un ponteggio. Immediatamente è stato allertato il personale medico ma purtroppo, nonostante i loro sforzi per salvargli la vita, l’operaio è deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Misterbianco insieme ai colleghi del Nil, che hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente.

In aggiornamento