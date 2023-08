Provoca un incidente e scappa a piedi: preso da tre agenti della penitenziaria

Un intervento che ha dimostrato la dedizione al dovere, anche al di fuori delle mura della prigione. Protagonisti tre agenti della polizia penitenziaria del carcere di "Bicocca" di Catania che lo scorso 21 agosto, dopo aver concluso il loro turno di servizio, si stavano dirigendo verso le loro case quando si sono imbattuti in un incidente stradale nei pressi della zona industriale di Bicocca. Due autovetture erano coinvolte nell'incidente, una delle quali era ribaltata e con feriti a bordo. Nonostante la loro giornata di lavoro fosse terminata, i tre agenti non hanno esitato ad offrire la loro assistenza. I vigili del fuoco erano già sul posto, cercando di gestire la situazione e deviare il traffico a causa dell'incidente. Hanno riferito ai poliziotti che il conducente di una Jeep Renegade coinvolta nell'incidente aveva abbandonato la scena a piedi, lasciando i feriti senza soccorso (fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze). I tre agenti hanno subito richiesto l'intervento dell'ambulanza e informato il loro comando, quindi hanno iniziato la ricerca del conducente fuggitivo.

L'inseguimento li ha portati nel cuore della tangenziale ovest, in direzione Catania, dove il conducente fuggiasco stava mettendo in pericolo se stesso e gli altri automobilisti. Uno degli agenti ha cercato di attirare l'attenzione dei conducenti delle auto circostanti per segnalare il pericolo imminente, evitando ulteriori incidenti lungo la strada. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti penitenziari sono riusciti a fermare il conducente fuggitivo, non senza difficoltà.

Tuttavia, durante l'arresto, il soggetto ha manifestato comportamenti aggressivi e ha tentato di fuggire di nuovo, dimostrando di non essere in pieno controllo delle sue facoltà mentali, probabilmente a causa di sostanze psicotrope. Poco dopo, il comandante del reparto locale della polizia di Catania è giunto sul posto con ulteriori forze dell'ordine per assistere nella situazione. Dopo un ulteriore sforzo congiunto, il conducente è stato convinto ad arrendersi alle forze dell'ordine. Successivamente è stato identificato e trasportato all'ospedale "San Marco" di Catania per ricevere cure mediche a causa delle ferite subite nell'incidente.

"Desideriamo rivolgere un plauso - si legge in una nota della segreteria provinciale dell'Uspp Catania - ai poliziotti penitenziari del reparto di Catania Bicocca per la brillante operazione in collaborazione con le altre forze dell'ordine, perché, nonostante ogni giorno nelle carceri i fatti di cronaca sono all’ordine del giorno, tra aggressione e atti violenti nei confronti della polizia penitenziaria, ancora una volta i baschi azzurri hanno dimostrato non comuni doti di generosità ed altruismo oltre uno spiccato senso civico. Gli stessi non hanno esitato ad affrontare il pericolo, mettendo in campo competenza e preparazione per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente e rincorrere il fuggitivo, anche a rischio della loro stessa incolumità, dimostrando finanche audacia e prontezza di spirito a tutela dell’ordine pubblico. Ed è per questo che inviteremo la Direzione a mettere in evidenza l’operato degli Agenti autori dell’eccellente attività operativa per avviare tempestivamente la proceduta di riconoscimento presso gli organi competenti".