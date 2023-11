Chiara travolta e uccisa mentre attraversa sulle strisce: la Procura apre un'inchiesta

La Procura etnea ha aperto un'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto ieri sera in viale Andrea Doria a Catania, nel tratto della circonvallazione non lontano dal Policlinico. A perdere la vita una giovane studentessa della facoltà di Scienze Biologiche, originaria di Solarino: la 18enne Chiara Adorno. La giovane è stata prima investita da uno scooter Honda e poi travolta da una Fiat Punto. Nell'incidente sono rimasti feriti, in maniera non grave, il ragazzo che stava attraversando la strada con lei e il motociclista. Entrambi sono stati medicati sul posto da personale del 118. Sull'accaduto indaga la Poliza locale.

Chiara aveva studiato al liceo scientifico Corbino di Siracusa e, nel mese di luglio e agosto, in vista del suo imminente trasferimento a Catania per gli studi universitari, aveva scritto numerosi messaggi nelle bacheche social alla ricerca di un alloggio. La sua famiglia, infatti, vive a Solarino: il padre è un ex dipendente del Libero consorzio comunale di Siracusa e la madre è un' insegnante di scuola media. A piangerla anche la sorella Egle, alla quale era molto legata.

Tra i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, anche quello del primo cittadino di Catania: "I nostri ragazzi e il loro futuro - ha scritto Trantino - sono al centro della nostra azione di governo. Ieri, con passione, ho dato notizia di un importante incontro al Comune che ha allargato le prospettive di futuro degli studenti che vi hanno partecipato. Questa mattina mi sono svegliato apprendendo della tragica morte di una ragazza di diciott’anni, investita alla Circonvallazione mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Mi sento svuotato: perchè prima del domani dei nostri ragazzi, viene il loro presente; che non può essere infranto a causa di altri".