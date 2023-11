Il messaggio

/ Viale Andrea Doria

Giovane morta in un incidente, Trantino: "Ho il dovere di capire come evitare che accada di nuovo"

Il cordoglio del primo cittadino per la morte della 18enne investita ieri sera in viale Doria mentre attraversava con il compagno sulle strisce pedonali: "Mi sento svuotato: perchè prima del domani dei nostri ragazzi, viene il loro presente; che non può essere infranto a causa di altri"