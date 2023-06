Inclusione, l'associazione Thamaia presenta il progetto "Venti a favore"

«Venti a favore delle donne: percorsi di libertà per donne che subiscono violenza» è un nuovo progetto ideato e coordinato dall’associazione Thamaia Onlus – grazie al sostegno di Fondazione Con il Sud – che sarà presentato martedì 20 giugno 2023, alle 10.30, nell’Aula Refettorio Piccolo delle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania, in via Biblioteca 13

Il progetto, della durata di 36 mesi e supportato da 16 partner istituzionali, «ha l’obiettivo di contrastare la violenza maschile sulle donne con un approccio sistemico, intervenendo con azioni mirate su più fronti – afferma la presidente dell’Associazione Thamaia Anna Agosta – Dal potenziamento del Centro Antiviolenza alla riattivazione di Sportelli d’ascolto territoriali, dalla formazione per operatrici e operatori all’implementazione della Rete antiviolenza, e poi prevenzione nelle scuole e sensibilizzazione per superare nei media stereotipi e linguaggi sessisti. Le attività saranno realizzate a Catania, Adrano, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Paternò, e prevedono anche l’accoglienza per donne migranti, donne con disabilità e donne in gravidanza che hanno subito o subiscono violenza».