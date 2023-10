Asec Trade, il presidente La Magna incontra i consiglieri del VI municipio

Energie rinnovabili, sviluppo green e iniziative natalizie in primo piano nel corso dell’incontro di stamattina tra il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna e il consiglio del VI municipio di Catania. "Perseguendo questo obiettivo siamo riusciti a fare enormi passi in avanti- afferma La Magna- circa due anni fa, oltre alla commercializzazione del gas, siamo passati a quella dell’energia elettrica e oggi possiamo contare su 4 mila utenti. Non solo, sotto la mia presidenza, la società è cresciuta del 10% con un bilancio di oltre 800 mila euro di utili. In questo contesto continuiamo a lavorare ed a programmare per essere sempre protagonisti della costante evoluzione che riguarda il mercato energetico- conclude il presidente di Asec Trade- i risultati ottenuti ci dicono che stiamo facendo la scelta giusta e per questo puntiamo all’energia green, con le colonnine di ricarica per i mezzi elettrici, ad essere capofila nell’ambito legato alle Cer (Comunità di Energia Rinnovabile) ed a guardare con sempre maggior interesse al settore dei pannelli fotovoltaici". Durante la riunione si è parlato anche delle iniziative natalizie da portare avanti tra San Giorgio, Librino, San Giuseppe La Rena e Zia Lisa.

"Parlare con tutti i componenti della Giunta e delle Partecipate è un atto assolutamente doveroso- spiega il presidente del VI municipio Francesco Valenti- discutere con i diretti interessati di progetti di metanizzazione ed energie per lo sviluppo nel nostro territorio diventa fondamentale. Allo stesso modo- conclude Valenti- teniamo in grande considerazione tutte quelle attività che possano portare a riqualificare, attraverso sponsorizzazione, gli spazi verdi oppure a creare iniziative natalizie".