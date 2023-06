Sicurezza e legalità, il sindaco Trantino a colloquio con il Questore Calvino

Questa mattina, il Questore di Catania, Vito Calvino ha ricevuto il nuovo sindaco della città, Enrico Trantino, in visita istituzionale nella sede della Questura di piazza Santa Nicolella. Nel corso dell’incontro, in un clima di massima cordialità e di reciproca disponibilità, si è avuto modo di affrontare tutti i temi afferenti l’ordine e la sicurezza pubblica di Catania, sottolineando, in particolare, le strategie organizzative e di intervento poste in essere, sia nella gestione dell’ordine pubblico, sia nella prevenzione e nella repressione di tutti i fenomeni delinquenziali e di illegalità diffusa nel contesto urbano, per assicurare e garantire al massimo la percezione di sicurezza ai cittadini del capoluogo etneo.

L’incontro, anche alla luce delle risultanze del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi, il 9 giugno scorso, alla presenza del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, è stato, quindi, anche la migliore occasione per condividere ulteriori riflessioni e progettualità in ordine alla situazione attuale e per una disamina delle questioni su cui è particolarmente focalizzata, in atto, l’azione della polizia di Stato e di tutte le forze dell’ordine. In merito, il Questore ha sottolineato l’importanza della sinergica e positiva cooperazione tra tutte le forze di polizia, che quotidianamente sono impegnate sul territorio cittadino, risultato anche della sapiente azione di coordinamento del Prefetto di Catania. Nella stessa ottica è stata, pertanto, condivisa la necessità di consolidare e potenziare i rapporti di collaborazione tra la polizia di Stato ed il Comune di Catania e di delineare, anche in sede di prossimo Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ulteriori linee di azione e di intervento, al fine di creare, ognuno nell’ambito delle rispettive e specifiche competenze, ancora migliori condizioni di sicurezza.