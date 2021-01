Indagato nell'operazione “Fossa dei Leoni”, finisce in carcere

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato il 30enne catanese Antonio Ottavio Crisafulli, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura detentiva emesso dal Tribunale di Catania. Era stato indagato nell’ambito dell’Operazione “Fossa dei Leoni” (2 luglio 2019) e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Violando sistematicamente la misura è stato oggetto di una prima informativa dei carabinieri che ha convinto i giudici a relegarlo agli arresti domiciliari. Ma anche in questo caso ha disatteso le prescrizioni impostegli, finendo nelle pagine di una seconda informativa che, recepita in toto dall’A.G., gli ha aperto le porte del carcere di Catania Piazza Lanza.