Pestaggio al Caffè Europa, anche una ragazza colpita per errore: nessuno ha sporto denuncia

Proseguono le indagini sulla violenta aggressione avvenuta alle 19 e 45 di ieri sera presso il Caffè Europa di Corso Italia. Gli agenti delle volanti, intervenuti subito dopo i fatti, non hanno ancora identificato gli autori del pestaggio: un gruppo di quattro persone che ha agito a colpo sicuro, aggredendo brutalmente un ragazzo seduto ai tavoli del rinomato locale catanese per consumare un aperitivo.

La ragazza non ha fornito dettagli utili

Ciaffoni e, forse, anche qualche colpo di casco, anche se agli inquirenti questo particolare non sarebbe stato riferito dai testimoni interrogati. Una donna di 29 anni, presente nella saletta esterna del bar al momento dei fatti e ritenuta dagli inquirenti estranea al gruppo, ha riportato delle lesioni superficiali. Dopo essere stata colpita, quasi sicuramente per errore, si è recata ieri sera presso il pronto soccorso dell'ospdeale Cannizzaro di Catania per ricevere le cure del caso.

Nessuna denuncia in questura

Ascoltata dai poliziotti in qualità di testimone oculare, non ha riferito dettagli utili per ricostruire la dinamica dei fatti, come confermato dalla questura. Nessuno, al momento, ha presentato denuncia in relazione al pestaggio, neanche i titolari del locale. Anche il giovane aggredito è da identificare.