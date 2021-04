Etna, riprende l'attività stromboliana del cratere di Sud Est

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania rende noto che dalle ore 18.30 circa di ieri pomeriggio si registra una debole ripresa dell'attività stromboliana al cratere di Sud Est. Inoltre, sempre presso lo stesso cono eruttivo, sono stati registrati singoli episodi di esplosioni impulsive con moderata emissione di cenere, che si disperdeva rapidamente in atmosfera. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico mostra un trend in incremento, attestandosi attualmente su valori medio-bassi. La localizzazione della sorgente del tremore risulta posta in prossimità dell'area del Cratere di SE ad una quota di 2500 metri al di sopra del livello del mare. Per quanto riguarda l'attività infrasonica, questa si mantiene su livelli medio-bassi, con eventi localizzati nell'area del cratere di Sud Est. I dati di deformazione non mostrano variazioni significative