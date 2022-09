Inizio anno scolastico e viabilità, Ferrara: "Un tavolo tecnico per via Carbone"

Con l’inizio dell’anno scolastico ormai imminente diventa fondamentale avviare un tavolo tecnico per parlare della viabilità in via Carbone, via Sisto e nelle strade limitrofe. “Con tutti i soggetti interessati- afferma il presidente del III municipio Paolo Ferrara- si potrebbe valutare un’apertura parziale di via Carbone. Un primo intervento per migliorare il flusso del traffico in zona senza, ovviamente, intaccare la sicurezza di centinaia di studenti che entrano ed escono dal vicino plesso scolastico. Con tutti gli accorgimenti del caso- prosegue Ferrara- si potrebbe separare via Carbone in due carreggiate: in questo modo i ragazzi potrebbero giocare liberamente e, contemporaneamente, i residenti dei palazzi circostanti potrebbero entrare e uscire da casa senza disagi”. Apportare piccole misure correttive per raggiungere quella soluzione che potrebbe soddisfare tutti. Non solo, oltre a via Carbone, il presidente Ferrara segnala anche i problemi legati alla mobilità in via Sisto. “Chiederemo al più presto un incontro al nuovo commissario straordinari di Catania- conclude Ferrara- per parlare dei problemi del III municipio e per sviluppare un dialogo costruttivo comune”.