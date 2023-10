Inseguimento per le vie di Picanello: denunciati due pregiudicati

Nel pomeriggio di ieri, il personale delle motovolanti, insieme a quello del commissariato Borgo Ognina, ha risposto alla segnalazione della presenza di due individui sospetti in via Alcide De Gasperi, che si aggiravano tra le auto parcheggiate.

Prima dell'arrivo degli equipaggi, i due giovani, a bordo di uno scooter, hanno cercato di sfuggire alla polizia. Tuttavia sono stati rapidamente intercettati dall'equipaggio della motovolante che stava pattugliando piazza Europa.

Quello che è seguito è stato un inseguimento ad alta velocità attraverso le strade cittadine, con persino l'intervento del personale dei Falchi per assistere i loro colleghi. I due fuggitivi hanno cercato disperatamente di perdersi tra le strette viuzze del quartiere Picanello, compiendo manovre spericolate, persino percorrendo strade contromano. Tuttavia, la loro fuga è giunta al termine in via Lo Scalzo, dove sono stati finalmente bloccati e messi in sicurezza.

Gli accertamenti immediati hanno rivelato che i due fermati sono cittadini catanesi pregiudicati, rispettivamente di 34 e 18 anni. Dopo le procedure di routine, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e multati in base al codice della strada. Inoltre, lo scooter è stato sequestrato in quanto privo di copertura assicurativa.