Pregiudicato al volante minaccia gli agenti: denunciato a piede libero

Gli agenti delle volanti, durante un servizio di controllo in corso Indipendenza, hanno fermato un’auto con due persone a bordo. Il conducente, un catanese 46enne pregiudicato per numerosi reati tra cui stupefacenti, false attestazioni a pubblico ufficiale, rapina, porto di oggetti atti ad offendere, furto, guida sotto l’influenza dell’alcool e lesioni personali, aveva anche subito la revoca della patente. Inoltre, era anche sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Non sarebbe dunque potuto essere fuori dall’abitazione a quell’ora e in compagnia di un altro pregiudicato. A quel punto, l'uomo è andato in escandescenza, assumendo toni minacciosi. Ma nonostante ciò, gli agenti non si sono fatti intimorire e gli hanno puntualmente contestato tutte le violazioni rilevate fino a quel momento. Anzi, hanno richiesto l’intervento di un equipaggio della polizia stradale per effettuare un accertamento sul suo stato alcolemico, dato che il suo alito lasciava immaginare che avesse bevuto qualche bicchiere di troppo: l’esito del test, ripetuto per ben due volte, ha dato risultato positivo.

E' stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool. Ma lui, come se non bastasse, ha ripreso a minacciare gli agenti, lasciandosi andare a scatti d’ira. A quel punto, è scattata la denuncia per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, alla quale si sono aggiunte le sanzioni amministrative comminate per guida senza revisione, guida con patente revocata e mancanza del documento di circolazione. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Le violazioni delle prescrizioni previste dalla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, non costituendo reato, verranno segnalate alla magistratura di sorveglianza per l’eventuale revoca del beneficio.