Viola i domiciliari e insulta i carabinieri su TikTok, arrestato

Era ai domiciliari e utilizzava in maniera disinvolta i social per insultare i carabinieri. Protagonista della vicenda è un 47enne, Marcello Anfuso, che è stato arrestato dai carabinieri di Gravia di Catania per aver violato le prescrizioni della misura dei domiciliari. In particolare l'uomo, che stava scontando la pena per reati di droga, aveva utilizzato il famoso social network “TikTok” per condividere dei video in cui

venivano ritratti i militari durante i giornalieri controlli che sono stati effettuati presso la sua abitazione, aggiungendo frasi offensive nei confronti dei militari.

Nello specifico l’uomo aveva ripreso i carabinieri registrando un video del proprio videocitofono e pubblicandolo sul social network con l’aggiunta della frase sgrammaticata: “Ho di pizzo ho di chiarro ci rumpuno sempre u...". Il video "eroico" ha ricevuto molti commenti da

parte di altri utenti. Inoltre gli ulteriori accertamenti dei Carabinieri di Gravina di Catania hanno permesso di appurare che Anfuso utilizzava attivamente anche “Facebook”. Il tutto in aperta violazione con il divieto di comunicare con persone diverse dai suoi familiari conviventi e così per lui si sono spalancate le porte di piazza Lanza.