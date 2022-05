Dal 6 all' 8 Maggio a Catania si cammina con la quinta edizione della "Jane's Walk"

Jane’s Walk è un’iniziativa, giunta alla XVI edizione, che vede nei giorni del 6-7-8 Maggio 2022, realizzare, in tutto il mondo, passeggiate di quartiere in cui i cittadini scoprono e discutono i luoghi della propria città. La manifestazione è dedicata a Jane Jacobs che è stata un'antropologa ed attivista statunitense, naturalizzata canadese, le cui teorie hanno influenzato lo sviluppo delle città nordamericane e sono oltre cinquecento le città in tutto il mondo che aderiscono all’iniziativa. Il progetto Jane’s Walk nasce a Toronto nel 2006 da un gruppo di amici e colleghi di Jane Jacobs per onorare la sua memoria e diffondere le sue idee. Ella è stata un’attivista americana, naturalizzata canadese, che ha studiato a lungo la città nordamericana proponendo per essa modelli di sviluppo alternativi. Ella prefigurava una città più a misura d’individui, nella quale venisse valorizzato il concetto di vicinato. Una città lenta, in cui ella auspicava un maggiore controllo degli spazi da parte della comunità locale. Per questa sua visione si batté, opponendosi anche a volte fisicamente, alla costruzione di superstrade interne alla città che distruggevano la socialità delle comunità e creavano aree ghetto. Nell’ambito del progetto internazionale Jane’s Walk, saranno realizzate a Catania dieci passeggiate di quartiere. Le passeggiate - nove a piedi e una in bicicletta - hanno in generale come finalità far conoscere ai partecipanti alcuni luoghi della città di Catania e ricavarne giudizi, considerazioni e proposte su possibili interventi che ne migliorino la qualità. Le passeggiate saranno l’occasione per conoscere luoghi meno in vista della città ma anche per discutere coi partecipanti dei problemi e dei desideri legati alla mobilità ed agli spazi pubblici del capoluogo etneo. Anche se le diverse associazioni, che organizzano le singole passeggiate, potranno fornire informazioni sugli spazi visitati, il fine principale delle passeggiate è creare dialogo tra i presenti per interrogarsi sugli spazi che visiteranno.

Problemi ed aspettative emersi durante le chiacchierate saranno raccolti dai walk leader, gli animatori delle singole passeggiate, in alcuni report che verranno consegnati in un evento pubblico all’amministrazione comunale perché ne tenga in considerazione nella redazione del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e del PRG Piano Regolatore Generale. Tale evento verrà realizzato in collaborazione con il dipartimento di scienze politiche e sociali dell’università degli Studi di Catania, referente prof. Carlo Colloca. L’edizione del 2022, la quinta a Catania, inoltre propone una riflessione nelle passeggiate sui soggetti fragili e il loro rapporto con la città. Gli organizzatori delle singole passeggiate infatti potranno avviare riflessioni con i presenti sulle difficoltà vissute nell’affrontare quotidianamente l’urbano da chi abbia una qualsiasi forma di disabilità, bambini, anziani, clochard ed extracomunitari. Le passeggiate sono state promosse dal “City Organizer” per Catania, Gaetano Manuele, dai “Walk Leader“ Vincenzo Agliata, Caterina Allegra, Antonella Anzalone, Luisa Biffi Gentili, Giambattista Condorelli, Davide Crimi, Lorena Dolci, Diego Fiorentino, Giuliana Gianino, Francesco Mannino, Marco Oddo, Cristina Perrotta, Anna Quattrocchi, Giovanni Romeo, Elvira Tomarchio, Maria Chiara Trischitta, Maria Elena Trovato e dalle associazioni Acquedotte, Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Catania, Club Alpino Italiano, Centro Speleologico Etneo, Comitato Popolare Antico Corso, Controvento, Famiglie SMA, FIAB Catania, Fondazione Cirino La Rosa, Le cave di Rosso Malpelo, Legambiente Catania, Officine Culturali, Rugby I Briganti, Talità Kum, WWF, Istituto Comprensivo San Giorgio Catania, Liceo Turrisi Colonna, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di UNICT. I risultati delle passeggiate saranno accessibili a tutti tramite il blog ufficiale dell’evento https://janeswalk-catania.blogspot.it/, la pagina Facebook Jane’s Walk Catania e la pagina dedicata a Catania nel sito internazionale dell’iniziativa https://janeswalk.org/italy/catania. I walk leader avranno inoltre, grazie alla collaborazione con l’Istituto Nazionale di Urbanistica INU, di esporre in un evento nazionale, con data da stabilire, le proprie passeggiate davanti a tutti gli animatori delle passeggiate italiane.

Questo il programma dettagliato delle passeggiate:

Venerdì 6 Maggio



Ore 9.30Passeggiata: I ragazzi di San Giorgio

Raduno: Piazzale in viale Colonna, di fronte all'ingresso del plesso Giovanni Falcone dell'IC San

Giorgio (accanto panineria)

A cura di: IC San Giorgio Catania, in collaborazione con Rugby I Briganti, Fondazione Cirino La Rosa,

associazione Talità Kum.

Ore 15.30

Passeggiata: Un passo per la città

Raduno: Via Vitaliano Brancati, 35

A cura di: Coop. Soc. Controvento

Ore 16.00

Passeggiata: Librino per crescere

Raduno: Viale Moncada, 2 (centro aggregativo Talità Kum)

A cura di: associazione Talità Kum

Ore 17.00

Passeggiata: San Cristoforo: perchè no?

Raduno: Piazza Niccolò Machiavelli

A cura di: Club Alpino Italiano



Sabato 7 Maggio



Ore 9.30

Passeggiata: Alla scoperta della natura vicino alla città

Raduno: Torre Allegra, Oasi del Simeto

A cura di: WWF

Ore 9.30

Pedalata: Le fragilità della città di Catania

Raduno: Piazza Trento

A cura di: FIAB Catania, Liceo Turrisi Colonna

Ore 16.00

Passeggiata: Basta SolaMente … Tre anni dopo

Raduno: Piazza Cavour

A cura di: Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sez. di Catania

Ore 17.00Passeggiata: La lava, la cava e la guerra: un viaggio umano alla Petriera tra piazza Montessori e

via Plebiscito

Raduno: Piazza Montessori

A cura di: Ass. Le cave di Rosso Malpelo, Ass. Officine Culturali Impresa Sociale ETS, Centro

Speleologico Etneo, Comitato Popolare Antico Corso



Domenica 8 Maggio



Ore 16.30Passeggiata: Catania in chiaroscuro

Raduno: Via Santa Barbara

A cura di: Acquedotte

Ore 17.30Passeggiata: Passeggiata archi della Marina

Raduno: Piazza San Placido

A cura di: Legambiente Catania, in collaborazione con Famiglie SMA